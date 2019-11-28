نظرة على منافس الأهلي – 7 نقاط توضح مشاكل وأزمات النجم قبل مواجهة الفريقين

يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة قوية للغاية مع مضيفه النجم الساحلي، بعد بداية قوية للمدرب السويسري ريني فايلر مع المارد الأحمر، يصطدم بخصم قوي ومدرب سابق للفريق المصري هو خوان كارلوس جاريدو.

FilGoal.com يصحبكم من خلال التقرير التالي في نظرة على خصم الأهلي في دور المجموعات وكيف يستعد جاريدو والنادي لمواجهة الفريق المصري بعد تقريبا 10 أيام من تعيينه في منصبه كمدرب للفريق.

في البداية تأهل النجم الساحلي لدور المجموعات بعد ان نجح في العودة بالنتيجة أمام أشانتي كوتوكو الغاني في دور 32 والفوز ايابا 3-0 بعد ان تعرض للخسارة في الذهاب بنتيجة 2-0.

يعاني النجم الساحلي من أزمات متلاحقة، بدأت بالتعاقد مع المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي لاعب الأهلي السابق والذي مازال بينه وبين الأهلي قضية على خلفية هروبه من النادي، ليفشل النجم في قيد اللاعب محليا وإفريقيا حتى توصل لاتفاق مع الأهلي بحل الأزمة وتسوية الأمور بسداد مبلغ مليون و400 ألف دولار.

تخبط إداري

في بداية مشواره الأفريقي لهذا الموسم وجد النجم الساحلي بقيادة مديره الفني السابق فوزي البنزرتي نفسه أمام ورطه حقيقيه وهي إلزامية لعب الدور التمهيدي ودور الـ32 من دوري الأبطال.

النادي قام بقيد 17 لاعبا فقط في القائمة الأولى وهم المسموح لهم بالمشاركة بالدور التمهيدي حيث أن النادي كان يعتقد أن هناك فترة قيد ثانية ستفتح قبل بداية الدور التمهيدي.

الأزمة تزايدت لأن من ضمن هؤلاء الـ 17 لاعبا يوجد كريم العواضي المنضم لأبها السعودي ووليد كريدان حارس الفريق المصاب.

النجم واجه كل هذه الصعوبات وتأهل على حساب هافيا كوناكري الغيني لدور 32 وخسر من أشانتي كوتو في ذهاب هذا الدور بنتيجة 2-0 لـ يعلن النادي رحيل المدرب فوزي البنزرتي وتعيين رفيق المحمدي كمدير فني مؤقت.

الأزمة مع كريم حقي المدير الرياضي للنادي

خلال تلك الفترة أعلن النجم تعيين لاعبه السابق كريم حقي في منصب المدير الرياضي وكان أول ما بدء به هو ملف المدير الفني للفريق، واختار الفرنسي ألبير كارتير ليشغل منصب المدير الفني لكن بسبب الاختلاف بين رئيس النادي والمدرب حول الشرط الجزائي، فشلت المفاوضات، ليعلن بعد ذلك كريم حقي رحيله من منصبه بعد 13 يوما فقط على تعيينه.

استقالة رئيس النادي رضا شرف الدين

في أكتوبر الماضي أعلن رضا شرف الدين رئيس النادي استقالته من منصبه لكن رفضتها الهيئة الإدارية، وأصر رضا على استقالته، وعدم العودة مجددا لرئاسة النادي مما جعله يقوم بفتح باب الترشح لانتخابات جديده في النادي.

وكانت بعض التقارير الصحفية التونسية ذكرت أن إصرار رضا شرف الدين على استقالته، يأتي كمحاولة للتهرب من دفع مليوني دينار تونسي تعهد بدفعهم لبدء عمليات التجديد في ملعب سوسة الأولمبي والذي تحملت بلدية سوسة تكلفته كاملة.

رضا شرف الدين أكد منذ أيام قليلة في تصريحات تلفزيونية أنه لن يعود مجددا للنادي وطالب بتعيين لجنة إدارية لأنه أصبح لا يتحمل تكاليف ومصاريف النادي مرة اخرى.

التعاقد مع خوان جاريدو لتوفير بعض الاستقرار للفريق

أعلن النادي منذ أيام قليلة تعاقده مع المدير الفني الإسباني خوان جاريدو الذي سبق له التتويج بالكونفدرالية الإفريقية مع الاهلي والرجاء المغربي، لتوفير بعض الهدوء والاستقرار داخل الفريق، والابتعاد بعض الشيء عن أزمات مجلس إدارة النادي، جاريدو سيبدأ مشواره مع الفريق في إفريقيا، بمواجهة الأهلي لأول مرة منذ رحيله عن النادي المصري.

وضع النجم الساحلي في الدوري المحلي

النجم يحتل المركز السادس في الدوري التونسي برصيد 14 نقطة من 7 مباريات ومازال لديه مباراتين مؤجلتين إذا حقق بهما الفوز فسيصل لنفس عدد نقاط اتحاد المنستير والصفاقسي أصحاب الصدارة.

أسلوب اللعب وأبرز لاعبي الفريق

تولى جاريدو مهمة تدريب النجم لأول مرة يوم الأحد الماضي ضد فريق اتحاد بن قردان وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي 1-1، لعب جاريدو خلال تلك المباراة بأسلوب لعب 3-5-2 واعتمد على وجود الثنائي كريم عريبي وحازم حاج حسن في مركز المهاجم إلى جانب الفنزويلي داروين جونزاليز الذي لعب في مركز صانع اللعب على غير المعتاد إذ أنه كان يلعب دائماً في مركز الجناح الأيمن.

أبرز لاعبي النجم خلال الفترة الحالية هو مرتضى بن وناس لاعب الوسط الهجومي وهداف الفريق في الدوري بـ 4 أهداف كذلك المهاجم الجزائري كريم عريبي الذي يقدم بداية موسم جيده مع الفريق بالإضافة لوجود سليم بوخشنوش ومالك باعيو في الوسط.

أبرز الغيابات

أبرز غيابات النجم الساحلي لن تكون فقط في العنصر البشري، إذ سيفتقد الفريق لملعب سوسة الأولمبي للإصلاحات والذي كان يعطي قوة للفريق نظرا لضيق مساحته واقتراب الجماهير من الملعب.

سيغيب كذلك عن النجم كل من إيهاب المساكني للإصابة، وتوجد احتمالية عدم وجود الثنائي محمد أمين بن عمر ووجدي كشريدة لعدم اكتمال جاهزيته، بالإضافة إلى غياب مدافع الفريق صدام بن عزيزة للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثاني في مباراة أشانتي كوتوكو الغاني في اياب دور 32.

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