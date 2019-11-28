قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن الجهاز الفني بقيادة ميودراج ييسيتش قد اتفق مع اللاعبين على خوض كل مباراة كبطولة منفصلة بهدف وحيد وهو الفوز، وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي قائلا: "مواجهة الاتحاد صعبة للغاية، لا توجد مباريات سهلة حاليا ولا فرق بين كبير أو آخر صغير، الكل يسعى للفوز وحسم نقاط كل المباريات".

وأضاف "هناك نتائج لمباريات عكست تلك الحقيقة التي نراها حاليا".

وواصل "لذا اتفقنا مع اللاعبين على أن نخوض كل مباراة كبطولة منفصلة ولا هدف لنا سوى الفوز".

وأتم "اللاعبون جاهزون لهذه المباراة والجهاز الفني استقر على المجموعة التي سيخوض بها المباراة ولدى الكل حافز لحصد النقاط والأمر ذاته للمنافس".

الإسماعيلي يحل ضيفا على الاتحاد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري يوم السبت في تمام السابعة والنصف مساء على استاد حرس الحدود.

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