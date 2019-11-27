إعلان من الموقع الرسمي للأهلي بتكريم النجم الساحلي لرمضان صبحي بعدما توج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وتأهله لأولمبياد طوكيو 2020 ثم نفي من المتحدث الرسمي للنادي التونسي ثم نشر صور إهداء اللاعب التكريم.

وما بين هذا وذلك ماذا حدث؟

أجاب قيس عاشور المتحدث الرسمي للنجم الساحلي لـFilGoal.com قائلا: "سفيان الوردي مرافق لبعثة الأهلي لتسهيل كافة الأمور، تصرفه بتكريم رمضان صبحي تصرف فردي وليس رسميا".

وأوضح "لو أردنا تكريم رمضان صبحي سنقوم باستدعائه لمقر النادي، ويجب أن أقول إن أي تكريم له بروتوكول خاص واستعدادات خاصة لعمل شيء يليق بنا وباسم الأهلي وباسم اللاعب".

وشدد المتحدث الرسمي للنجم الساحلي "نحن سعداء للغاية بتتويج منتخب مصر باللقب الإفريقي وتأهله للأولمبياد".

وأردف "نحن كنا نشجع منتخب مصر مثلما نشجع الأهلي إن كان لا يوجد بيننا منافسة أو أي منا يلعب في بطولة قارية مختلفة".

وشدد مرة أخرى "إن أتيحت فرصة لتكريم رمضان صبحي سنقوم بذلك".

وعن استضافة الأهلي في تونس قال قيس عاشور: "عندما يأتي الأهلي إلينا تكون استعداداتنا استثنائية فنحن نعرف قيمته جيدا مثلما هو يقدم لنا معاملة جيدة في مصر والزمالك كذلك".

وأتم "نعامل الأهلي والزمالك بأفضل شكل ممكن لأننا نلقى ذات المعاملة منهما في مصر".

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي لملاقاته يوم الجمعة المقبلة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

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