إصابة رامي ربيعة في مران الأهلي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 21:02

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة - الأهلي

أصيب رامي ربيعة لاعب الأهلي في مران الفريق يوم الأربعاء بتونس إثر تدخل مع زميله مروان محسن.

رامي ربيعة

النادي : الأهلي

الأهلي

وتعرض مدافع الفريق الأحمر لكدمة أسفل الفخذ وسيخضع لفحص طبي قبل مران الأهلي يوم الخميس لتحديد موقفه من مباراة النجم الساحلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الأخير يوم الجمعة في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 3 مباريات بالموسم الحالي للدوري المصري الممتاز.

وغاب رامي عن غالبية مباريات الأهلي في الموسم الماضي بسبب الإصابة وعاد للمشاركة مطلع الموسم الحالي.

وكان رامي لاعبا أساسيا في الأهلي حين انتصر الفريق على الجونة بنتيجة 4-صفر يوم الإثنين في الجولة الخامسة من الدوري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 12 نقطة بعد خوضه 4 مباريات.

ويواجه الأهلي فريق بني سويف يوم الثلاثاء في دور الـ32 لكأس مصر وبعدها بـ3 أيام يستضيف الهلال السوداني في الجولة الثانية بدوري الأبطال.

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