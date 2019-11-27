صورة - الأهلي: النجم الساحلي يكرم رمضان صبحي

نشر الموقع الرسمي للأهلي صورا يقول إنها لتكريم لاعبه رمضان صبحي من قبل النجم الساحلي على خلفية تتويج منتخب مصر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما وذلك قبل لقاء الفريقين.

وأوضح الأهلي في بيانه أن من قام بتكريم رمضان صبحي هو سفيان الوردي عضو هيئة النجم الساحلي.

وقال سفيان الوردي لموقع الأهلي: "تربطنا علاقة قوية مع الأهلي ومن هنا جاءت فكرة تكريم رمضان والتأكيد على متانة العلاقة بين الناديين".

وأكمل الوردي "حريصون على مساندة الأهلي منذ وصوله إلى تونس ومتأكد من إننا سنلقى ذات المعاملة في مصر".

وأتم "نتعامل باحترافية شديدة مع الجميع ونكن كل تقدير واحترام للأهلي ومسؤوليه وجماهيره العريقة".

وكان الأهلي نشر بيانا أمس الثلاثاء كشف فيه عن طلب النجم الساحلي تكريم رمضان صبحي بعدما توج مع مصر بكأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وهو ما نفاه المتحدث الرسمي للنجم الساحلي قيس عاشور الذي قال لبرنامج "يا مساء الأنوار" عن النبأ: "لا أعلم شيئا عن هذا الموضوع، رأيته على مواقع التواصل الاجتماعي، كمتحدث رسمي لا أعلم الأمر".

وأوضح المتحدث الرسمي للنجم الساحلي "هناك جمعيات أحباء، يمكن تواصلوا ببعثة الأهلي أو ربما يكون هناك تواصل مباشر لكن نحن كفريق لا نعلم عن هذا الموضوع".

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