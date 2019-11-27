جوارديولا بعد التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال: التركيز الآن على الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 17:53

كتب : FilGoal

جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن فريقه سيدخل المباراة الأخيرة بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا بنية الفوز رغم ضمان تأهل الفريق لدور الـ16 من البطولة، مشددا على أن تركيز الفريق حاليا سيذهب لبطولة الدوري الإنجليزي.

وضمن مانشستر سيتي التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع ضيفه شاختار دونيتسك بهدف لمثله يوم الثلاثاء ضمن خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تأهلنا لمرحلة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة على التوالي، وهذا يعني الكثير".

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وأضاف: "ستكون المنافسة في هذا الدور خلال شهر فبراير صعبة تماماً، لكن ما حققناه يجعلني سعيداً".

وبخصوص المباراة أمام شاختار، شدد بيب: "الشوط الثاني كان جيداً، لكن في الشوط الأول كان لدينا القليل من المشاكل".

وأكمل "لعبت ضد شاختار العديد من المرات، لديهم لاعبون أصحاب جودة، خلقناً فرصاً للتسجيل لكن التعادل كان كافياً في النهاية".

وواصل الإسباني "لدينا الآن مباراة وحيدة متبقية في دور المجموعات، سينتقل تركيزنا إلى الدوري الإنجليزي، كان الهدف هو التأهل وفعلنا ذلك".

ويتأخر سيتي بفارق 9 نقاط عن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بعد مرور 13 جولة من المسابقة.

واستمر "بالطبع سنهتم بالمواجهة الأخيرة ضد دينامو زغرب، سنذهب بالعديد من اللاعبين الجيدين، وهدفنا إنهاء مرحلة المجموعات بفوز".

واختتم "نحن بحاجة إلى حافز من أجل تحقيق نتيجة جيدة والفوز في المباراة، علينا أن نفعل ذلك".

ورفع سيتي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن الوصيف شاختار و6 نقاط عن دينامو زغرب.

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