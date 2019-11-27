قبل مواجهة بيراميدز في الكونفدرالية.. رينجرز يعلن مدربه الجديد

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 17:52

كتب : محمد عبد العظيم

ساليسو يوسف مدرب رينجرز الجديد

أعلن نادي إينوجو رينجرز النيجيري تعيين ساليسو يوسف كمدير فني جديد للفريق خلفا لـ بينديكت أوجو الذي تمت إقالته بعد خسارة الفريق يوم الأحد الماضي من أكوا ستارليتس 2-0 في الجولة الخامسة من الدوري النيجيري.

ويلتقي بيراميدز خارج أرضه مع إينوجو رينجزر يوم الأحد المقبل في افتتاح دور المجموعات بالكونفدرالية.

وسبق لساليسو يوسف المدرب الجديد العمل كمدرب مساعد في الجهاز الفني للمنتخب النيجيري وتعرض للإيقاف لمدة عام بحجة تلقي رشوة بقيمة 5000 دولار من لاعبين من أجل تسهيل وجودهم ضمن قائمة النسور الخضراء للمحليين وقت تدريبه للمنتخب وانتهى الإيقاف عنه في سبتمبر الماضي.

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ويحتل فريق إينوجو رينجرز المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري النيجيري برصيد 4 نقاط، حيث لم يحقق الفوز غير مرة وحيدة وخسر 3 مرات وتعادل في مباراة وحيدة.

وأوقعت القرعة ممثلي مصر بيراميدز والمصري البورسعيدي إلى جانب إينوجو رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني.

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