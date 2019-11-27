مران الزمالك - ميتشو يجتمع باللاعبين.. وجلسة خاصة مع طارق حامد

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 17:32

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاصة - طارق حامد

عقد ميليوتين سيريديوفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك جلسة مع لاعبيه قبل بداية مران الفريق مساء الأربعاء، شدد خلالها على أهمية مواجهة مازيمبي في الكونغو الديموقراطية وإغلاق ملف مباراة إنبي تماما.

وقال ميتشو للاعبيه إنه على ثقة كبيرة فيهم، بجانب قدرتهم على مصالحة الجماهير وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الكونغو.

وقاد دوشان ستيانوفيتش المدرب العام للزمالك تدريبات الإحماء للاعبين خلال مران اليوم، بالركض لمدة 10 دقائق في دائرة كبيرة في وسط الملعب.

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وقام المدرب الصربي بتقسيم لاعبيه إلى مجموعتين خلال التدريبات، وتدربت الأولى تحت إشراف عصام مرعي مدرب الفريق، والثانية تحت إشراف أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد للتدرب على اللعب من لمسة واحدة.

واكتفى الثنائي عمر السعيد وأحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك بخوض مران خفيف بالركض حول الملعب بسبب الإجهاد الذي يعاني منه.

ويخوض الزمالك حاليا مرانه في ملعب السلام بمدينة أديس أبابا في العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي.

وخاض محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية بقيادة باجيك دراجان مدرب حراس الفريق، بدأت بالركض حول الملعب بعدها التدريب على التصويب على الحراس كل على حدة من عدة جهات.

وقام طارق حامد لاعب وسط الزمالك بتدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب تحت إشراف محمد عيد عضو الجهاز الطبي بالفريق.

وعقد ميتشو جلسة خاصة مع اللاعب اطمأن خلالها على سلامته وجاهزيته للمباراة المقبلة على هامش المران.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه مازيمبي في أولى جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم السبت.

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