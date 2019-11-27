رسميا - بيراميدز يعين هاني سعيد مديرا رياضيا للنادي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 14:14

كتب : عاطف شادي

هاني سعيد - بيراميدز

أعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي لبيراميدز يوم الأربعاء قرار مجلس إدارة النادي بتعيين هاني سعيد لاعب منتخب مصر السابق في منصب المدير الرياضي للنادي.

هاني سعيد

النادي : معتزل

بيراميدز

ومن المقرر أن يبدأ هاني سعيد مهام عمله بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، بعد تعيينه في هذا المنصب.

وخاض هاني سعيد مباراته الأخيرة مع مصر للمقاصة أمس الثلاثاء أمام فريق حرس الحدود قبل أن يعلن اعتزاله.

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وكشف بيراميدز في مؤتمر صحفي عن اختيار هاني سعيد في هذا المنصب بسبب تاريخه الحافل في مجال الاحتراف.

ولعب سعيد لسنوات بالدوري الإيطالي والبلجيكي، ويرى بيراميدز امتلاكه لخبرات احترافية كبيرة تجعله محل ثقة.

ولعب هاني سعيد في الدوري المصري لأندية الإسماعيلي والزمالك والمصري وسموحة ومصر للمقاصة.

وخاض هاني سعيد 78 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وفاز بكأس إفريقيا في 2008 و2010 وشارك في كأس العالم للقارات 2009.

وعقد سعيد جلسة تعارف مع لاعبي الفريق بحضور الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لشرح خطة العمل المستقبلية.

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