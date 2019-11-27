رسميا - بيراميدز يعلن تعيين هاني سعيد مديرا رياضيا

أعلن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن قرار مجلس الإدارة بتعيين هاني سعيد لاعب منتخب مصر السابق في منصب المدير الرياضي للنادي.

هاني سعيد النادي : معتزل بيراميدز

ومن المقرر أن يبدأ هاني سعيد مهام عمله بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، بعد تعيينه في هذا المنصب.

وخاض هاني سعيد مباراته الأخيرة مع مصر للمقاصة أمس الثلاثاء أمام فريق حرس الحدود قبل أن يعلن اعتزاله.

وكشف بيراميدز في مؤتمر صحفي عن اختيار هاني سعيد في هذا المنصب بسبب تاريخه الحافل في مجال الاحتراف.

ولعب سعيد لسنوات بالدوري الإيطالي والبلجيكي، ويرى بيراميدز امتلاكه لخبرات احترافية كبيرة تجعله محل ثقة.

ولعب هاني سعيد في الدوري المصري لأندية الإسماعيلي والزمالك والمصري وسموحة ومصر للمقاصة.

وخاض هاني سعيد 78 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وشارك في بطولات دولية مثل كأس العالم للقارات.

وعقد سعيد جلسة تعارف مع لاعبي الفريق بحضور سباستيان ديسابر المدير الفني لشرح خطة العمل المستقبلية.

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