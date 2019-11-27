رسميا - جواو فيليكس يفوز بجائزة الفتى الذهبي متفوقا على دي ليخت

توج البرتغالي جواو فيليكس نجم أتليتكو مدريد بجائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي" لعام 2019 متفوقا على ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس والمتوج بنسخة العام الماضي.

جواو فليكس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وتنافس جواو فيليكس مع 19 لاعبا آخرين على الجائزة المقدمة للاعبين دون الـ 21 عاما ومن صحيفة توتو سبورت الإيطالية.

وسجل فيليكس 20 هدفا العام الماضي مع بنفيكا وتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده.

وحصل جادون سانشو لاعب دورتموند على المركز الثاني بينما كاي هافيرتز لاعب بايرليفركوزن في المركز الثالث.

وحصل جواو فيليكس على 332 صوت بنسبة 32% بينما سانشو حصل على 175 بنسبة 17% وحل كاي هافيرتز ثالثا بـ 75 صوت وبفارق صوت وحيد عن إرلينج هالاند.

وجاء دي ليخت حامل لقب النسخة الماضية من الجائزة في المركز الخامس بـ 71 صوتا بنسبة 7% يليه أنسو فاتي لاعب برشلونة بـ49 صوتا بنسبة 5%.

وتقام جائزة الفتى الذهبي سنويا منذ 2003 والتي أسستها صحيفة توتو سبورت الإيطالية قبل أن ينضم إليها عدد من الصحف العالمية.

وفاز الهولندي فان دير فارت بالجائزة الأولى عام 2003 وبعده واين روني 2004.

وسبق لكل من ليونيل ميسي وسيسك فابريجاس وسرجيو أجويرو ألكسندر باتو وماريو بالوتيللي وإيسكو وبول بوجبا ورحيم سترلينج الفوز بالجائزة.

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