خاص المصري يجتمع بقائد الفريق لحل أزمته.. ووعد بتوثيق العقد

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 13:11

كتب : أيمن عيد

إسلام صلاح قائد المصري

اجتمع مجلس إدارة النادي المصري مع إسلام صلاح قائد الفريق بعد شكوى الأخير من تجاهل مسؤولي ناديه وعدم توثيق تعاقده.

إسلام صلاح

النادي : المصري

المصري

ولم يتم توثيق عقد إسلام صلاح بعد نهاية الموسم الماضي بعد انتهاء تعاقده بسبب الإصابة.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة المصري اتفق في الجلسة على توثيق عقد اللاعب الاسبوع المقبل.

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ومن المقرر أن يتم صرف شيك بقيمة مقدم العقد الجديد عقب إجراءات التوثيق خلال الفترة المقبلة.

ويلعب المصري مباراته المقبلة مع فريق نواديبو الموريتاني في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم 1 ديسمبر المقبل.

وخاض المصري 5 مباريات في الدوري المصري وحصد 7 نقاط في المركز السادس من المسابقة.

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