سلة - نادين سلعاوي تحصد جائزة لاعبة الأسبوع بالقسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 12:54

كتب : محمد سمير

نادين سلعاوي - كرة سلة

واصلت نادين سلعاوي نجمة كرة السلة المصرية تألقها في ملاعب دوري الجامعات الأمريكي وحصدت جائزة أفضل لاعبة في الاسبوع للقسم الجنوبي من المسابقة.

وقادت نادين فريقها "نورث كارولينا جرينسبورو" UNCG للفوز على جامعة فليت بنتيجة 106-44 ضمن منافسات القسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي.

وسجلت نادين أمس الثلاثاء 31 نقطة كأكثر اللاعبات تسجيلا للنقاط في المباراة.

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وعقب مرور خمس مباريات في البطولة نجحت نادين في تسجيل 129 نقطة حتى الآن بواقع 21.5 نقطة في المباراة الواحدة أكثر من أي لاعبة أخرى.

وترشحت نادين ضمن 8 لاعبات لجائزة الأفضل في الاسبوع في القسم الجنوبي لدوري الجامعات الأمريكي.

وقادت نادين فريقها هذا الاسبوع للفوز في ثلاث مباريات أمام جامعة ميريلاند إيسترن وليبيرتي وإرسكين.

وتخطت نادين سلعاوي 1600 نقطة في تاريخ مشاركتها مع فريقها وتحتاج إلى 277 نقطة فقط لتصبح الأكثر في تاريخ جامعتها تسجيلا للنقاط.

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