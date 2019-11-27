تايمز: أوباميانج يؤجل مفاوضات عقده مع أرسنال بسبب مخاوفه من مستقبل النادي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 12:54

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - مانشستر يونايتد

أرجأ بيير إيمريك أوباميانج مفاوضات تجديد عقده مع فريقه أرسنال، بسبب مخاوفه من قدرة النادي على المنافسة على الألقاب، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية.

وقال التقرير إن المهاجم الدولي الجابوني يخشى كذلك عدم تواجد فريقه في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وكان أرسنال قد بدأ محادثات تجديد عقد لاعبه الدولي الجابوني منتصف شهر أكتوبر الماضي، لكن حتى الآن لم يتمكن من الوصول إلى اتفاق مع اللاعب.

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وانضم أوباميانج إلى أرسنال في يناير 2018 قادما من بوروسيا دورتموند بمبلغ 63.75 مليون يورو.

وينتهي عقد أوباميانج صاحب الـ30 عاما مع النادي اللندني في صيف 2021.

وشارك الدولي الجابوني خلال الموسم الجاري في 15 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 9 أهداف.

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