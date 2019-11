رسميا: كلينسمان يعود للتدريب من بوابة هيرتا برلين

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني تعيين يورجن كلينسمان مديرا فنيا خلفا للكرواتي أنتي كوفيتش حتى نهاية الموسم الجاري.

كوفيتش تم فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي العاصمة الألمانية بسبب سوء النتائج بعد مرور 12 جولة من الدوري الألماني.

وشغل يورجن منصب عضو في مجلس الإشراف على النادي منذ أسابيع قليلة للشركة التي حصلت على 49.9% من أسهم النادي.

وسقط هيرتا برلين في المباراة الأخيرة أمام أوجسبورج في فخ الهزيمة برباعية دون رد، تقهقر بها الفريق للمركز الـ 15 في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 12 مباراة

يورجن كلينسمان سيقود أول لقاء له أمام بروسيا دورتموند الألماني في الجولة الثالثة عشر يوم السبت المقبل.

وأدار كلينسمان عقب اعتزاله كل من منتخبي ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودرب نادي بايرن ميونيخ موسم 2008-2009.

ولم يقود المهاجم الألماني السابق أي تجربة تدريبية منذ رحيله عن منتخب الولايات المتحدة في نوفمبر 2016.

