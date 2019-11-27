تاكيس للحكام: دجلة يحتاج الحماية "لعبنا بكرة مهوية أمام نادي مصر"

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 00:56

كتب : FilGoal

وادي دجلة - طنطا

انتقد تاكيس جونياس المدير الفني لوادي دجلة الكرة التي لعبت بها مباراة فريقه ضد نادي مصر، مساء الثلاثاء في الجولة السادسة للدوري المصري.

وصرح تاكيس عبر قناة تايم سبورتس "الكرة (المهوية) أول أمر من المفترض أن أتحدث عنه، لابد أن يساعدنا الحكام، ويقومون بحماية الفرق التي تريد تقديم أداء كرويا جيدا".

وعن الخسارة بهدف أمام مصر، أشار المدرب اليوناني "إنه سيناريو يتكرر لثاني مرة مثلما حدث في مباراة طنطا، نسيطر وفي النهاية نخسر، ولا نخرج حتى بنقطة التعادل".

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وواصل "فريق مصر يدافع جيدا، ولولا فرصة مروان حمدي في العارضة لتغير السيناريو، لكن المنافس جعل مهمتنا صعبة في دخول منطقة الجزاء".

وشدد تاكيس "سأفكر في حل للسيطرة بدون خلق فرص على مرمى المنافس، أنا غاضب، لأن المنافس أيضا لم يهدد مرمانا بفرص واضحة".

واستطرد "الفريق الذي يدافع تكون مهمته أصعب، ولكن لابد أن نجد حلول، لأنه مؤشر أن المنافس يحترمنا ويخشانا".

وأتم تصريحاته "لاعب بحجم إبراهيما نداي ومحمد محمود أثرا بالطبع بعد رحيلهما، لكن تم تعويضهما بلاعبين مميزين، الأمور ستتحسن بمجرد أن نفوز في مباراة".

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