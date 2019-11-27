مورينيو: جامع الكرات كان يقرأ المباراة.. أردت دعوته للاحتفال مع اللاعبين ولكنه اختفى

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 00:50

كتب : FilGoal

احتفال مورينيو بهدف توتنام الثالث في أولمبياكوس

لم يكن هاري كين هداف توتنام هو البطل المطلق لفوز فريقه على أولمبياكوس بنتيجة 4-2، بل كان هناك من لعب دورا خفيا في الفوز.

والتقطت الكاميرات احتفال جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام مع جامع الكرات الذي أسهم في الهدف الثاني للسبيرز.

وقال مورينيو للصحفيين عقب اللقاء: "قام بما يجب عليه فعله أن يكون جامع كرات ممتاز، لقد كان يقرأ المباراة ولم ينظر إلى المدرجات".

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وأضاف "أردت دعوته إلى غرف خلع الملابس من أجل الاحتفال مع اللاعبين لكنه اختفى".

وهز هاري كين الشباك بهدف التعادل الثاني بعد تمريرة عرضية من لوكاس مورا الذي استفاد من رمية تماس نفذها سيرجي أورييه سريعا في ظل عدم تنظيم دفاعي من أولمبياكوس.

ولذا كان لزاما على مورينيو الاحتفال مع صبي الكرات الذي منح أورييه الكرة سريعا عند خروجها وبدأ العودة الفعلية من أصحاب الأرض.

فالمجريات أظهرت أن توتنام لن يفرط في تحقيق الانتصار وهو ما تحقق مع الدقيقة 73 عندما أطلق أورييه تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء كتبت التقدم وسط احتفال جنوني في أرض الملعب.

لكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، وأضاف هاري كين هدف الأمان مع الدقيقة 77 ليصبح أسرع لاعب في تاريخ المسابقة يصل لـ20 هدفا، إذ سجلهم خلال 24 مباراة.

ومورينيو أصبح أول مدرب في التاريخ يتأهل إلى الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا مع 3 فريق إنجليزية مختلفة: تشيلسي، مانشستر يونايتد وتوتنام.

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