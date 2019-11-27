ريال مدريد يكشف إصابة هازارد.. وتقرير: تشاؤم حول مدة غيابه

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 00:40

كتب : FilGoal

هازارد - ريال مدريد - باريس سان جيرمان

كشف إيمليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها إدين هازارد أمام باريس سان جيرمان.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

هازارد خرج مع الدقيقة 68 مستندا على الأكتاف فيما بدا أنه غير قادر على المشي ليشارك جاريث بيل بدلا منه.

وبوتراجينيو قال عقب المباراة: "هازارد يعاني من تورم في الكاحل، سيخضع للفحوصات وعلينا أن ننتظر".

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فيما قال الصحفي الموثوق خوسيه لويس سانشيز إن "هناك تشاؤم، فالفحوصات الأولية لـ هازارد أوضحت أنه يعاني من إصابة على مستوى الكاحل. سوف يجري المزيد من الفحوصات الطبية لتحديد مدى الإصابة."

وتابع "هازارد بعد الفحص الأولي في غرفة الملابس كان بمشاعر سيئة، الفحوصات الطبية معلقة".

واتفقت الصحيفتان المدريديتان "ماركا" و"آس" على أن إصابة النجم البلجيكي هي التواء في الكاحل الأيمن، وهو ما يعني غيابه عن المباريات لفترة.

فيما أشار تقرير لـ"راديو إسبانيا" أن الأطباء ليس لديهم مشاعر جيدة تجاه تلك الإصابة مع تورم كاحله بشدة.

وتعرض هازارد لإصابة بعد تدخل قوي من توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان.

وفشلت مساعي الطاقم الطبي لريال مدريد في علاج اللاعب، ليغادر الملعب في الدقيقة 68 مستبدلا بالويلزي جاريث بيل.

ريال مدريد رفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 13 نقطة، ليضمن رسميا صدارة المجموعة قبل جولة على النهاية.

المباراة فقدت تنافسيتها مباشرةً قبل أن تبدأ، عندما تعادل جالاتا سراي أمام كلوب بروج، ليضمن ريال مدريد رسميا تأهله إلى الدور المقبل.

قمة المجموعة انتهت على التعادل، وحسمت ترتيب أول مقعدين.

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