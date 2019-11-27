أهداف الثلاثاء الكروي - إثارة ريال مدريد وسان جيرمان وعودة توتنام و4 من ليفاندوفسكي

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 00:37

كتب : FilGoal

لوجو كأس دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

إثارة ما بعدها إثارة شهدتها مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان رغم ضمان تأهلهما لدور الـ16 قبل انطلاق المباراة، كما قاد جوزيه مورينيو فريقه الجديد توتنام لفوز مثير على أولمبياكوس.

ليالي الأبطال المثيرة عادت من جديد يوم الثلاثاء ومعها حضرت المفاجئات والعودات من بعيد.

FilGoal.com يستعرض أهداف الثلاثاء الكروي، في ليلة شهدت سوبر هاتريك لروبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن في شباك النجم الأحمر.

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ريال مدريد 2 - باريس سان جيرمان 2

توتنام 4 - أولمبياكوس 2

يوفنتوس 1 - أتلتيكو مدريد 0

النجم الأحمر 0 - بايرن ميونيخ 6

مانشستر سيتي 1 - شاختار 1

أتالانتا 2 - دينامو زغرب 0

جالاتا سراي 1 - كلوب بروج 1

باير ليفركوزن 2 - لوكوموتيف موسكو 0

كما شهد الثلاثاء الكروي مباراتين في اليوم الافتتاحي لكأس الخليج رقم 24.

العراق 2 - قطر 1

الإمارات 3 - اليمن 0

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