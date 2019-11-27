العشري: المقاصة مدجج بالنجوم ولكن العبرة ليست بالأسماء

أشاد طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود بلاعبيه بعد الفوز على مصر للمقاصة 2-1 مساء الثلاثاء في الجولة السادسة للدوري المصري.

وصرح العشري عبر إذاعة الشباب والرياضة "المقاصة فريق مدجج بالنجوم، ولكن العبرة ليست بالأسماء ولكن الأداء في الملعب، لقد حققنا انتصارين مهمين خارج ملعبنا ضد الإسماعيلي والمقاصة، وهو ما يمنح فريقنا ثقة كبيرة نحتاجها في الفترة القادمة".

وأضاف "أحاول إعادة شخصية الحرس وهذا يتطلب مجهودا كبيرا، ولا يمكن إغفال طول فترة التوقف، فالشاطر من يخطف المباريات ويجمع النقاط، لأن كل الفرق متساوية بدنيا".

وأشار "تنتظرنا مباراة مهمة ضد الاتحاد السكندري الذي يسير بشكل جيد جدا في البطولة العربية ويؤدي بشكل مميز منذ بداية الموسم".

وواصل طارق العشري "استدرجنا المقاصة مثل الإسماعيلي، لخلق مساحات خلف خط الدفاع، كنا الأكثر استثمارا للفرص وتأمين مرمانا، لم نتعرض لخطورة تذكر، بينما اندفع المقاصة في الشوط الثاني".

وأتم تصريحاته "نسير خطوة بخطوة، لا نطمع، نكافح حتى لا تتكرر معاناة الموسم الماضي، كلمنا حسمنا الموقف مبكرا ستزداد ثقة اللاعبين ونقدم أداء أفضل".

اقرأ أيضا:

هل تمرد طارق حامد على الزمالك؟

الزمالك يهدد طارق حامد بالشطب

النجم الساحلي يُكرم رمضان صبحي

العراق يؤكد عقدة الربع قرن أمام قطر

الحدود يواصل سجله المنيع في الدوري المصري