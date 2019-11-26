بالفيديو - سيتي يتأهل رغم التعادل.. وحرب على البطاقة الثانية

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 23:59

كتب : FilGoal

إلكاي جوندوجان - مانشستر سيتي - شاختار

ضمن مانشستر سيتي التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا رغم تعادله مع ضيفه شاختار دونيتسك بهدف لمثله يوم الثلاثاء.

وحل شاختار ضيفا على سيتي ضمن خامس جولات مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، في الوقت الذي لعب فيه أتالانتا ضد دينامو زغرب.

ورفع سيتي رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن الوصيف شاختار و6 نقاط عن دينامو زغرب.

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وسجل إلكاي جوندوجان هدف سيتي في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل مانور سولومون في الدقيقة 69.

في المباراة الأخرى، سجل لويس موريل هدف التقدم لأتالانتا في الدقيقة 27 من ركلة جزاء، ثم ضاعف اليخاندرو جوميز النتيجة في الدقيقة 47.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 4 نقاط وجدد آماله في التأهل لدور الـ16.

فالفريق الإيطالي قد يتأهل في حالة فوزه على شاختار بمباراة الجولة الأخيرة، مع انتصار سيتي على مضيفه دينامو زغرب أو تعادلهما.

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