بالفيديو – الـ VAR ينقذ ريال مدريد من طرد وركلة جزاء أمام باريس سان جيرمان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 23:00

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إيكاردي - ريال مدريد - باريس سان جيرمان

تدخلت تقنية الفيديو لتنقذ ريال مدريد في مواجهته أمام ضيفه باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يستقبل باريس سان جيرمان على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد متقدما بهدف نظيف ومسيطرا على أغلب فترات الشوط الأول، عندما انطلق ماورو إيكاردي خلف دفاعه وانفرد بـ تيبو كورتوا الذي عرقل المهاجم الأرجنتيني.

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البرتغالي أرتور دياش حكم المباراة احتسب مخالفة من خارج منطقة الجزاء –رغم أن العرقلة من داخل المنطقة-، وأشهر بطاقة حمراء مباشرة في وجه كورتوا.

رجوع الحكم لتقنية الفيديو كان يعني تغيير قراره إلى ركلة جزاء وإلغاء الطرد والاكتفاء ببطاقة صفراء لـ كورتوا، لكنه اكتشف مخالفة سابقة في وسط الملعب من السنغالي إدريا جانا على مارسيلو قبل لقطة ركلة جزاء، فألغى كل ما ترتب عليها.

القرار أثار غضب عارم من توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الذي ظهر في اعتراضات عنيفة على طاقم التحكيم.

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