رسميا دون أن يلعب.. ريال مدريد يعبر إلى دور الـ 16 لدوري الأبطال

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 21:53

كتب : FilGoal

جالاتا سراي - كلوب بروج

تأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، مستفيدا من تعادل جالاتا سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي 1-1 في الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

آدم بويوك افتتح التسجيل لـ جالاتا سراي مبكرا، قبل أن يدرك كريبين دياتا التعادل في الوقت القاتل.

ليرفع كلوب بروج رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، ويرفع جالاتا سراي رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.

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ريال مدريد يمتلك 7 نقاط في المركز الثاني، ومع تبقي جولة واحدة على النهاية، يكون من المستحيل على أيٍ من الفريقين تحصيله في عدد النقاط، ليتأهل بطل أوروبا 13 مرة سابقة رفقة باريس سان جيرمان المتصدر بـ 12 نقطة.

آدم بويوك افتتح التسجيل لـ جالاتا سراي في الدقيقة 11، ولم ينجح كلوب بروج في العودة للقاء سوى في الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر اللقاء عندما أطلق السنغالي دياتا تسديدة يسارية رائعة عانقت شباك الأتراك.

دياتا أقدم على خلع قميصه احتفالا بالهدف، ومع حقيقة امتلاكه بطاقة صفراء بالفعل، غادر دياتا الملعب مطرودا.

لم يكن دياتا الوحيد الذي أشهر في وجهه السلوفاكي إيفان كروزلياك البطاقة الحمراء، بل زميله كلينتون ماتا أيضا الذي ركل الراية الركنية أثناء احتفال الهدف، ليحصل على الإنذار الأصفر الثاني.

وستكون الجولة السادسة حاسمة لتحديد المتحوّل إلى الدوري الأوروبي وهو الذي سيحتل المركز الثالث بين الفريقين.

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