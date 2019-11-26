وصف نبيل الطرابلسي المدرب المساعد السابق في النجم الساحلي والحالي لمنتخب نيجيريا الفريق التونسي بـ "المجروح" قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي يوم الجمعة المقبلة في أولى جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثانية.

وبدأ الطرابلسي حديثه لـFilGoal.com عن تعاقد النجم مع المدرب خوان كارلوس جاريدو، قائلا: "النجم تعاقد مع مدرب جديد ويحتاج إلى وقت خاصة أنه تعادل في المباراة الأولى مع جاريدو".

واستدرك "لكن النجم يبقى منافسا صعبا ولديه لاعبون أصحاب خبرات كبيرة".

وأوضح "عندما يلعب ضد الاهلي يتغير كل شيء، والفريق يضم أسماء بحجم ياسين الشيخاوي ومحمد أمين بن عمر وكريم لعريبي".

وواصل "الأمور تكون مختلفة في هذه الأدوار من البطولات الإفريقية، والنجم الساحلي بطل العرب ويمتلك خبرة كبيرة رغم أنه مجروح الآن".

وأضاف "أتصور أن النجم يركز على مقابلة الأهلي جدا، ولا تنسوا أنه شيخ الأندية التونسية في إفريقيا مع الترجي وفاز بالبطولة من قبل".

وأكمل مساعد مدرب منتخب نيجيريا "مباريات الأندية المصرية والتونسية صعبة وتفاصيل بسيطة تغير كل شيء مع الجانب النفسي أيضا".

واختتم حديثه عن النجم "كل التونسيين ينتظرون هذه المباراة، وهي مباراة أشقاء ونتمنى الخير للفريق الفائز".

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وانتقل الطرابلسي للحديث عن الأهلي منافس النجم، وقال: "الأهلي في مرحلة تجديد ويبني مع جيل جديد وبدأ يجني الثمار ولذلك ستكون مقابلة من العيار الثقيل ومن الصعب جدا توقع النتيجة".

وعن مدربه ريني فايلر، تحدث "فايلر مدرب سويسري ممتاز ومعروف ويلعب كرة قدم حديثة، ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين ولديه خبرة كبيرة".

وأردف "أعرفه من فترته من سويسرا ولديه اسم كبير في بلده، حقق نتائج جيدة في سويسرا و مدرب ذكي جدا فنيا وخاصة في دراسة المنافس".

ثم أتم "عندما عرفت أن الأهلي تعاقد معه قلت هذه صفقة مربوحة".

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