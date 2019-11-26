موندو ديبورتيفو: رئيس تحرير فرانس فوتبول تواجد في برشلونة بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وفقا لمصادرها الخاصة عن تواجد فريق من المجلة الفرنسية فرانس فوتبول في برشلونة للتصوير مع ميسي بعد تتويجه بالكرة الذهبية.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ومجلة فرانس فوتبول هي المسؤولة عن جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم "البالون دور" ويقام الحفل الاثنين 2 ديسمبر المقبل.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ميسي هو الأبرز للتتويج بالكرة الذهبية الاثنين المقبل.

وأضاف التقرير أنه وفقا لفرانسيس أجويلار النائب السابق للصحيفة الإسبانية فإن باسكال فيري وتيري مارشان رئيس تحرير المجلة قد وصلا برشلونة.

وأشار التقرير إلى أن رئيس تحرير فرانس فوتبول أجرى مقابلة مع ميسي من أجل التصوير قبل الإعلان الرسمي.

وتابع التقرير أن ميسي انتقل مع رئيس التحرير إلى متحفه الخاص الذي يضم 5 كرات ذهبية سابقة حققهم في 2009 و2010 و2011 و2012 و2015.

وبذلك ينفرد ميسي بالأكثر تتويجا بالكرة الذهبية للمرة السادسة متخطيا كريستيانو رونالدو صاحب الخمس كرات.

طالع أيضا

باريس يعاني في مدريد منذ هدف أيقونة إفريقيا

مرتضى: مجلس الزمالك صوت بعدم خوض السوبر الإفريقي في قطر

جوزيه يسترجع ذكرياته في المونديال مع الأهلي

صلاح ضمن 50 مرشحا للتشكيلة المثالية ليويفا 2019

سلة - الزمالك يطلب إعادة مباراته ضد الاتحاد

من ينتظر التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا