كل ما قاله مرتضى في مؤتمره الصحفي: عن رفض اللعب في قطر ومؤامرة دولية.. و"اللاعبون لديهم أطماع"

عن رفض لعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في قطر، وأزمات اللاعبين والمستحقات، و"مؤامرة دولية على الزمالك"، تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي يوم الثلاثاء في مقر النادي.

FilGoal.com ينشر كل ما قاله مرتضى منصور بترتيبه الزمني..

- مرتضى: مجلس الزمالك وفر كل الامكانيات من أجل النجاح، لا يوجد مستحقات لأي لاعب لكن هناك لاعب طماع يريد عقدا بـ20 مليون جنيه ولن أصنع الفتنة.

- مرتضى: ناقص لكل لاعب 2% خصمتهم لأسباب، هناك أخطاء سيحاسب عليها الجهاز بعد العودة من الكونغو، وأي لاعب تمارض سيتحاسب.

- مرتضى: ولا لاعب سيحصل على مكافأة حتى نهاية الموسم بعد مهزلة الأمس، لا تغيير عقود لأي لاعب، الموضوع منتهي.

- مرتضى: ما تعرض له الزمالك ضد إنبي ساعد عليه محمد الصباحي وهذه هي نوعية الحكام التي جلبها عمرو الجنايني وجمال الغندور، هذا ما نأخذه من الزمالكوية!

- مرتضى: قلت للاعبين لا أريد مرتزقة، ومن يريد الرحيل فليجلب عرضا ويرحل، اللاعبون ليس لهم مستحقات بل أطماع، وضعت 2 مليون جنيه منذ يومين في حساب طارق حامد.

- مرتضى: مجلس الزمالك أخذ قرارا بعدم لعب السوبر الافريقي في قطر المعادية لمصر وهذا بعد التصويت بين اعضاء المجلس وقطر ليست أرض محايدة إنما معادية، ناقشنا الآراء البعض داخل المجلس كان يرى خوض المباراة رياضيا والبعض يرى سياسيا عدم خوض اللقاء نظرا لهدمهم مصر.

مرتضى: الاتحاد الإفريقي وفاطمة سامورا يستفزان جمهور الزمالك ويهددون بنقل المقر، انقلوه، هذا مقر يخدم ناد واحد في مصر!

مرتضى: أعادوا ماتش جينيراسيون، لماذا نلعب مباراة بين فريقين إفريقيين في آسيا لكن لماذا ألعب في دولة معادية، لدي استعداد أن ألعب في تونس ولكن يؤسفني أن الترجي أصدر بيانا قال فيه إنه مستعد للعب في قطر وهذا موقف غير طبيعي.

مرتضى: في النهاية الملف كله يعود للدولة وهناك أجهزة محترمة والقرار لهم لو لهم رأي آخر سنوافق لأننا جزء من الدولة، وسننفذ قرارهم، قرارنا هو عدم اللعب في الدوحة، ولو عاقبنا الكاف سنلجأ للمحكمة الدولية.

مرتضى: ولا لاعب لدي فكر في الاحتراف في قطر أو تركيا ورفضوا كل أموالهم، تليفوني الشخصي تم اختراقه وأرسل شتائم لكل من خالد الدردنلي ومحسن صلاح رئيس المقاولون ورجاء الجداوي والشيخ أحمد الطيب ونجيب ساويرس ووقفت الخطين رسمي ومازالت الرسائل مستمرة.

مرتضى: الزمالك يتعرض لمؤامرة دولية لأن رئيسه راجل وطني بيدافع عن بلده وجيش بلده، من ضمن الإجرام الذي حدث، طلبوا قتل نجلاي أحمد وأمير واتهام الأهلي في هذا الأمر لإشعال مصر.

مرتضى: خالد الغندور رفض الظهور في الحدث اليوم إلا عندما يعرف مرتبه في قناة الزمالك، شكرا، هذا هو ابن الزمالك البار، وأحمد جمال حزن لأنه سيظهر في برنامج الساعة ٦ ويقول لما الغندور يظهر الساعة ١١؟

مرتضى: قناة الزمالك سبب تعطيلها هو أن اللاعبين كان من المفترض أن يقوموا بتصوير برومو اليوم ولكن بعد الخسارة تم التأجيل لحين العودة من الكونغو وسيتم التصوير فور العودة وبعدها القناة ستظهر فور التصوير بأسبوع.

مرتضى: أقول لجمهور الزمالك لا تقع في الفخ .. سأجلس مع تركي آل الشيخ ونتحاسب لأنني لا أخون العيش والملح.

مرتضى: خبراء الكرة الزملكاوية اختاروا بخط يديهم ميتشو والآن صمتوا، في لقاء بيني وبين اللاعبين قبل المباراة بـ ٤٨ ساعة لو اذعته الجمهور لن يترك اللاعبين، توقعت في الجلسة كل ما حدث ضد إنبي.

مرتضى: مكافآت لكل لاعبي المنتخب الأولمبي، وأبارك للهلال السعودي الفوز بدوري أبطال آسيا

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