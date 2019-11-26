تشكيل باريس سان جيرمان – عودة نافاس.. ونيمار احتياطي أمام ريال مدريد

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 21:06

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

يبدأ نيمار جونيور مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد من على مقاعد البدلاء.

ريال مدريد يستقبل باريس سان جيرمان على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى، فوزا كبيرا للفريق الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

أخبار متعلقة

تشكيل مانشستر سيتي – محرز يعود لمقاعد البدلاء أمام شاختار تشكيل ريال مدريد - إيسكو أساسي أمام باريس سان جيرمان توخيل: ليس من السهل العمل مع نيمار كلوب: إقامة لقاء نابولي بأنفيلد ستعطيهم حرية أكبر في اللعب

طالع تشكيل ريال مدريد من هـــــــنـــــــــا

وفضّل توماس توخيل مدرب بي إس جي إبقاء نيمار كبديل بعد أن خاض 60 دقيقة في مباراة الدوري الفرنسي الماضية.

كما يعود كيلور نافاس لملعب سانتياجو برنابيو لمواجهة فريقه السابق ريال مدريد.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 12 نقطة، ويطارده ريال مدريد صاحب الـ 7 نقاط في المركز الثاني.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: توماس مونييه – تياجو سيلفا – بريسنل كيمبيمبي – خوان بيرنات

الوسط: ماركينيوس – إيدريا جانا جوييه – ماركو فيراتي

الهجوم: آنخل دي ماريا – ماورو إيكاردي – كيليان مبابي

دكة البدلاء: سيرخيو ريكو – عبده ديالو – كولين داجبا – لياندرو باريديس – يوليان دراكسلر - بابلو سارابيا – إدينسون كافاني – نيمار

اقرأ أيضا:

ثريا محمد تتحدث عن إمكانية احترافها في الخارج

حوار في الجول - المصري محمد فتحي الذي ينافس على لقب الدوري الزامبي

كلوب يتحدث عن إصابة صلاح

هل فاز ميسي بالكرة الذهبية بالفعل؟

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي الساخن

باريس سان جيرمان ريال مدريد ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

لامبارد يعلق على صور روس باركلي العارية 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل توتنام - تغيير وحيد من مورينيو في مباراته الأوروبية الأولى ضد أولمبياكوس 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
النجم الساحلي يُكرم رمضان صبحي 19 دقيقة | إفريقيا
مصدر مقرب من طارق حامد لـ في الجول: ليس متمردا وسيسافر مع الزمالك 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل باريس سان جيرمان – عودة نافاس.. ونيمار احتياطي أمام ريال مدريد 23 دقيقة | أوروبا
تشكيل ليلة الأبطال - ديبالا ورونالدو يقودان يوفنتوس.. موراتا وفيتولو مع أتليتكو 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 3 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 4 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط"

قد ينال إعجابك