تشكيل باريس سان جيرمان – عودة نافاس.. ونيمار احتياطي أمام ريال مدريد

يبدأ نيمار جونيور مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ريال مدريد من على مقاعد البدلاء.

ريال مدريد يستقبل باريس سان جيرمان على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى، فوزا كبيرا للفريق الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

طالع تشكيل ريال مدريد من هـــــــنـــــــــا

وفضّل توماس توخيل مدرب بي إس جي إبقاء نيمار كبديل بعد أن خاض 60 دقيقة في مباراة الدوري الفرنسي الماضية.

كما يعود كيلور نافاس لملعب سانتياجو برنابيو لمواجهة فريقه السابق ريال مدريد.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 12 نقطة، ويطارده ريال مدريد صاحب الـ 7 نقاط في المركز الثاني.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: توماس مونييه – تياجو سيلفا – بريسنل كيمبيمبي – خوان بيرنات

الوسط: ماركينيوس – إيدريا جانا جوييه – ماركو فيراتي

الهجوم: آنخل دي ماريا – ماورو إيكاردي – كيليان مبابي

دكة البدلاء: سيرخيو ريكو – عبده ديالو – كولين داجبا – لياندرو باريديس – يوليان دراكسلر - بابلو سارابيا – إدينسون كافاني – نيمار

اقرأ أيضا:

ثريا محمد تتحدث عن إمكانية احترافها في الخارج

حوار في الجول - المصري محمد فتحي الذي ينافس على لقب الدوري الزامبي

كلوب يتحدث عن إصابة صلاح

هل فاز ميسي بالكرة الذهبية بالفعل؟

كل ما قاله مرتضى منصور في مؤتمره الصحفي الساخن