تشكيل ريال مدريد - إيسكو أساسي أمام باريس سان جيرمان

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بلاعبه إيسكو ألاركون في تشكيلته الأساسية لمواجهة باريس سان جيرمان.

ريال مدريد يستقبل باريس سان جيرمان على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى، فوزا كبيرا للفريق الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 12 نقطة، ويطارده ريال مدريد صاحب الـ 7 نقاط في المركز الثاني.

ويبدأ إيسكو مباراته الثالثة فقط هذا الموسم، ويلعب مباراته الثانية عموما في دوري أبطال أوروبا في 2019\2020، إذ خاض 22 دقيقة سابقة فقط في المنافسة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – رافا فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – توني كروس – إيسكو ألاركون

الهجوم: كريم بنزيمة – إيدن هازارد

دكة البدلاء: ألفونس أريولا – إيدير ميليتاو – فيرلان ميندي – لوكا مودريتش – رودريجو – جاريث بيل – لوكا يوفيتش

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