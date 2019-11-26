قائمة المصري – ضم كريم العراقي ووادي وأموتو للقاء نواذيبو الموريتاني

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 17:54

كتب : أيمن عيد

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في كوت دي آور

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري قائمة فريقه المستدعاة للسفر إلى موريتانيا للقاء نواذيبو في أولى جولات دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويلتقي المصري مع نظيره الموريتاني يوم الأحد المقبل لحساب المجموعة الأولى.

وجاءت القائمة كالتالي:

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في حراسة المرمى: أحمد مسعود- أحمد عبد الفتاح

في الدفاع: كريم العراقي- إسلام أبو سليمة- أحمد شوشة- بهاء مجدي- عمر كمال عبد الواحد- محمود حمد

في الوسط: عبد الناصر محمد "دي ماريا"- فريد شوقي- عمرو موسى- حسن علي- إسلام عطية- عماد فتحي- سعيدو سيمبوريه- إيزي إيميكا- أحمد ياسر- مفتاح طقطق

في الهجوم: محمود وادي- أوستين أموتو

وتغادر بعثة المصري بورسعيد صباح يوم الأربعاء صوب مطار القاهرة ومن هناك تستقل طائرة إلى الدار البيضاء في المغرب ترانزيت ثم التوجه إلى نواكشوط العاصمة الموريتانية من هنا.

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