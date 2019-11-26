خبر في الجول – مفاوضات التجديد بين العراقي والمصري قائمة.. وأزمة وحيدة

مازالت مفاوضات التجديد بين كريم العراقي ظهير المصري الأيمن، وناديه، مستمرة. ولكن هناك عقبة واحدة في ذلك الملف.

كريم العراقي النادي : المصري المصري

وعلم FilGoal.com أن العراقي وقع على نسخة واحدة من العقود على بياض، قبل أن يترك المفاوضات لوكيله تامر النحاس.

واعترض النحاس على قيمة العقد التي وضعها المصري للعراقي، والتي تبلغ 800 ألف جنيها في الموسم.

وينتهي عقد العراقي بعد موسمين، وعرض المصري تمديد عقده موسمين جديدين لينتهي في 2024.

وسجل العراقي هدف مصر الأول في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 الذي انتهى بالفوز على كوت ديفوار 2-1 بعد وقت إضافي.

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