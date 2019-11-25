مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط"

شن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك هجوما قويا على حكم لقاء فريقه أمام إنبي، كما هاجم ثنائي الفريق طارق حامد وعبد الله جمعة.

إنبي انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري المصري.

هدف قاتل من محمد شريف كتب انتصار إنبي الأول وسقوط الزمالك الأول في الدوري. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "الحكم هو سبب هزيمة الزمالك أمام إنبي".

وأضاف في تصريحاته للصحفيين عقب اللقاء "الصباحي جاء ليُهمّد الزمالك قبل مواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا".

وتابع " الحكم تغاضى عن ركلة حرة واضحة للغاية في لقطة هدف إنبي الثاني. أين اللجنة الخماسية مما يحدث لـ الزمالك؟".

ويرى رئيس الزمالك "إنبي لم يفعلوا أي شيء طوال أحداث المباراة. وصلوا مرتين فقط للمرمى والهبوط ينتظرهم في نهاية الموسم".

وهاجم مرتضى منصور طارق حامد وعبد الله جمعة متهما إياهما بـ"التمرد".













































































































































































































































































وغاب طارق حامد وعبد الله جمعة عن الزمالك أمام إنبي بداعي الإصابة.

الفريق البترولي تقدم أولا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني بعد كرة عائدة من العارضة، قبل أن يتعادل الزمالك في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.

وعندما اقترب اللقاء من لحظاته الأخيرة انطلق محمد شريف وسدد في شباك محمد عواد وكتب الانتصار الأول لكتيبة حلمي طولان.

رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.

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