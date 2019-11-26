أرجع محمد مصيلحي المدير الفني لفريق الأهلي إنجاز تحقيق 100 انتصار متتالي إلى نتاج عمل ثلاث سنوات وشدد على أن طموحات الفريق لن تتأثر بهذا الإنجاز.

حقق الأهلي الفوز على سموحة 3-1 في الجولة السادسة من المرحلة الختامية للدوري المصري ليصل إلى 100 فوز متتالي منذ أبريل 2017.

100 انتصار متتالي

وقال مصيلحي في تصريحات لـ FilGoal.com عن هذا الإنجاز: "في البداية الحمد لله على الوصول إلى 100 انتصار متتالي، هذا إنجاز كبير ينسب إلى جميع المسؤولين واللاعبين والإداريين وحتى عمال غرف الملابس بالنادي".

وتابع مصيلحي "فخر كبير أن يحقق الأهلي رقما قياسيا تحت قيادتي، وأشكر الجميع على هذا فلولا العمل بروح الأسرة والعائلة الواحدة لما حققنا هذا الإنجاز".

وشدد المدير الفني لطائرة الأهلي: "هذا الإنجاز نتاج عمل حوالي 3 مواسم، وأنا سعيد للغاية بهذا الرقم في مسيرتي التدريبية".

وأضاف مصيلحي "الانتصار في 100 مباراة متتالية مختلف عن الفوز بالبطولات لأنه يستغرق وقتا أطول".

كواليس الإنجاز

وتحدث مصيلحي عن مواجهة سموحة قائلا: "كنا نعاني من بعض الضغوط قبل المباراة بسبب رغبة الجماهير في الفوز وتحقيق الرقم القياسي".

وتابع "ظهر ذلك في الشوط الأول وتأخرنا في المباراة، لكن نجحنا بخبرة اللاعبين أن نعود ونفوز في النهاية".

وعن الفترة الأصعب أوضح مصيلحي "غياب اللاعبين الدوليين بداية الموسم الحالي هو الأصعب، خضنا مباريات الدوري بدون مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات".

وشدد "لابد أن أشيد بموهبة لاعبي الشباب الذين تحملوا المسئولية وساهموا في الحفاظ على سلسلة الانتصارات".

وعن المواجهة الأقوى أوضح مصيلحي "جميع المباريات كانت مهمة للغاية، لم تكن هناك مباراة سهلة بالنسبة لتحضيراتنا".

وكشف "لكن أتذكر مواجهة طلائع الجيش انتهت بفوزنا 3-2 وأيضا مواجهة الزمالك انتهت بنفس النتيجة".

الهدف القادم

وبالحديث عن هدف الفريق القادم قال مصيلحي: "طموحاتنا مستمرة، هدفنا الفوز بكل البطولات التي نشارك بها".

وشدد "جماهيرنا تقف خلفنا وتدعمنا بقوة، والموسم الجاري ننافس على 4 ألقاب أتمنى الفوز بهم جميعا لنضيف إلى تاريخنا سطورا جديدة".

وأضاف مصيلحي "لا يمكنني أن أرجع الفضل إلى لاعب أو اثنين أو حتى ثلاثة، كل اللاعبين لهم بصمة في هذا الإنجاز بل وكل فرد في المنظومة لعب دورا هاما لا يمكن إغفاله".

وعن إنجازه الشخصي قال مصيلحي: "في الحقيقة لا أعلم هل حقق مدرب هذا الأمر أم لا، لكن شخصيا حققت 7 بطولات معا لأهلي وتوليت تدريب المنتخب لفترة مؤقتة".

وأتم تصريحاته "أتمنى تحقيق العديد من البطولات والأرقام القياسية وأن يكون كل يوم طموح جديد نحو إنجازات للأهلي".

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