تقرير - يوفنتوس يرغب في منافسة ريال مدريد على ضم إريكسن

يخطط نادي يوفنتوس للدخول إلى سباق ضم كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنام ومنافسة ريال مدريد على خدماته، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن النادي الإيطالي يخطط للدخول في مفاوضات مع الدولي الدنماركي حينما يصبح متاحا للدخول في مفاوضات مع الأندية في يناير للانضمام إليها مجانا بنهاية عقده مع انتهاء الموسم الجاري.

وترغب عدة أندية في الحصول على خدمات إريكسن أبرزها ريال مدريد الذي حاول الصيف الماضي ضمه لكنه فضل الانتظار ليظفر بخدماته مجانا والتوقيع معه على عقد مبدئي في يناير.

ولم يجدد إريكسن صاحب الـ27 عاما عقده مع توتنام وأرجأ المفاوضات ما يلمح إلى رحيله الوشيك عن صفوف النادي اللندني.

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الصحيفة الإيطالية ترى أن يوفنتوس لديه القدرة على إقناع يوفنتوس لإريكسن بالانضمام إليه مثلما فعل بالضبط مع آرون رامسي لاعب آرسنال الذي انضم لكتيبة السيدة العجوز مجانا خلال الصيف الماضي.

إريكسن انضم إلى توتنام قادما من أياكس بمبلغ 13.5 مليون يورو.

وخلال الموسم الجاري شارك الدنماركي في 15 مباراة بكل المسابقات مع ديوك لندن سجل خلالها هدفين وصنع هدفا.

إريكسن لعب بقميص سبيرز في المجمل في 292 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 68 هدفا وصنع 87 آخرين.

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