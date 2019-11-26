شدد أحمد كشري المدير الفني للترسانة أن فوز إنبي على الزمالك يصعب مواجهته ضد الفريق البترولي في دور الـ32 لكأس مصر.

ويلتقي إنبي بالترسانة يوم الجمعة بعد المقبل، بعد تحقيق إنبي للمفاجأة وفوزه على الزمالك 2-1 في الجولة السادسة للدوري.

وقال كشري لـFilGoal.com: "في الموسم الماضي، كنا أقرب لتحقيق المفاجأة ضد الأهلي في دور الـ32 لكن خبرة لاعبيه، ورهبة لاعبينا، كانت سبب في الهزيمة من الأهلي".

وأضاف "تفكيري هذا الموسم في الدوري، وهذا اتفاقي مع الإدارة، ولكن الترسانة بطل كأس مصر من قبل 6 مرات، لذلك نسعى لتحقيق المفاجأة".

وأكد "المقاولون العرب فاز بالكأس من قبل والفريق في الدرجة الثانية، نريد أن نحقق المفاجآت مثله".

وأكمل كشري بشرح أن وضعه هذا العام أسوأ من الموسم الماضي قائلا: "اخترت لاعبي الفريق لأنني توليت المسؤولية قبل انطلاق الموسم الماضي، لكن في هذا العام تعاقدت مع الفريق بعد علاء ميهوب ومؤمن عبد الغفار".

وحلل كشري "في مباراة إنبي والزمالك، الأبيض أخطأ في التشكيل بمشاركة رأسي حربة، وهدف فوز إنبي أتى بسبب عدم توازن الزمالك الدفاعي".

وأكد "الزمالك لم يحترم إنبي، وكان طامعا فيه، لذلك تعرض للهزيمة بفضل خبرات حلمي طولان أيضا".

وشدد "مواجهتنا ضدهم صعبة، لأن الفوز ضد الزمالك سيعطيهم ثقة ودافع لتحقيق نتائج إيجابية، لكننا نلعب باسم الترسانة وتاريخه، سنحاول تقديم كرة جيدة تليق بتاريخ النادي".

وأتم "لدي إصابات عديدة مثل هشام رجب وإيهاب ياسر ريان، ولكن أحمد جعفر صار جاهزا لقيادة هجوم الفريق".

وحصد الترسانة نقطتين من 4 مباريات في مجموعة القاهرة، يحتل بهم المركز العاشر.

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