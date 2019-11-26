ليلة_الأبطال - توخيل عن إعجاب زيدان بـ مبابي: تشتاق أكثر لما لا تستطيع امتلاكه

سخر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان من قول زين الدين زيدان قائد ريال مدريد إنه "يحب ومعجب" بكيليان مبابي لاعب الفريق الفرنسي.

وعلق الألماني قائلا:"لا أعرف نوعية حب زيدان لمبابي، لكننا نحب لاعبنا جدا. الشيء الأهم أنه لاعبنا نحن، سعداء بوجوده. حين لا يمكنك الحصول على شيء، ترغب فيه أكثر".

ويتواجه توخيل وزيدان يوم الثلاثاء في ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة مدريد في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لقاء ثأري لكتيبة "زيزو" بعد سقوطهم في باريس بنتيجة 3-صفر في مباراة الذهاب.

وضمن باريس عبوره إلى الدور ثمن النهائي، وفوز ريال مدريد يوم الثلاثاء يكفيه ليلحق ببطل فرنسا.

ودوما يشدد زيدان على إعجابه بمبابي وقال في وقت سابق إنه يريد اللاعب في ريال مدريد وزعم أن مهاجم فرنسا يتمنى أيضا ارتداء القميص الأبيض.

وقبل لقاء الثلاثاء أشاد زيدان مرة أخرى بمبابي واصفا إياه بـ"أهم لاعب في باريس".

وشدد توخيل، المدرب الأسبق لدورتموند، على صعوبة المباراة بالقول:"إنه لقاء مختلف لأسباب عديدة. أولا، نلعب في مدريد، أحد أصعب الملاعب. ريال مدريد لديه قادة في الميدان. الآن يلعب بشكل جيد ومستواه ممتاز. حقق انتصارات عديدة ولا يستقبل الكثير من الأهداف"

وأضاف المدرب البالغ عمره 46 عاما "مواجهة ريال مدريد صعبة جدا لكننا نمثل تحديا بالنسبة لهم. الوقت جيد لنظهر للناس قدرتنا على تقديم مباراة رائعة".

والتعادل يكفي باريس ليضمن صدارة المجموعة التي تجعله يواجه وصيف مجموعة ويخوض في ملعبه إياب الدور ثمن النهائي.

ولا يزال باريس يبحث عن الطريق المؤدية للكأس ذات الأذنين، البطولة التي طالما وجد فيها عوائق شديدة ولم يتخط أبدا دورها ربع النهائي.

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