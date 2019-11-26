#ليلة_الأبطال - ساري: تمسكي بأسلوبي جعلهم يقولون إنني في حركة طالبان

الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 09:47

كتب : FilGoal

توخيل - ساري

سخر ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس من منتقديه، مشيرا إلى أن الحديث السلبي عنه وفريقه لن يتوقف حتى لو واصل انتصاراته المحلية والقارية.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي:"صنفوني ضمن طالبان لتمسكي بأسلوبي، لم يعد ذلك كافيا الآن لأنني أتأقلم مع الخصائص المختلفة للاعبين. إذا سمعت أو قرأت ما يكتب عن يوفنتوس، لأصابني الجنون. فقط أواصل عملي".

واستمر المدرب الأسبق لنابولي وتشيلسي "أود رؤية الاستمرارية في فريقي مع تقديم أداء معين، لكن يجب الأخذ في الاعتبار اختلاف خصائص اللاعبين. سنتطور، لا يمكنك التمسك بأسلوبك طالما أن ذلك لا يلائم اللاعبين".

أخبار متعلقة

سلة - بالفيديو.. الزمالك يطلب إعادة مباراته ضد الاتحاد.. وسيد البلد يرد وكيل النني: التعليقات السلبية أكثر ما يحزنه.. مازال يحتفظ بقميص ناشئي الأهلي صاحب هدف إنبي المبكر: لعبت أمام الزمالك بإصابة استلزمت 12 غرزة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-11-2019 والقنوات الناقلة.. قمم نارية بالجملة

وأتم بطل الموسم الماضي من الدوري الأوروبي مع تشيلسي "يجب تطبيق أفكار معينة، ولدينا فرصة كبيرة لنتطور. الآن، نطلق فقط ومضات لما نشعر أن بمقدورنا تحقيقه، ونأمل أن نستمر على ذلك".

ويتعرض ساري لانتقادات لأنه لم يعد يقدم أداء ممتعا مثلما كان يفعل في نابولي حين أطلق النقاد على أسلوبه "Sarriball" إعجابا بفريقه.

ويستضيف يوفنتوس فريق أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضمن فريق السيدة العجوز التأهل للدور ثمن النهائي والفوز على روخيبلانكوس أو التعادل بنتيجة أقل من 2-2 يضمن له صدارة المجموعة.

ويتصدر يوفنتوس، بطل الدوري في آخر 8 مواسم، ترتيب الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الوصيف ويوم الأحد يستضيف ساسولو.

طالع أيضا

وكيل النني: اللاعب حزين من انتقاده في وسائل تواصل اجتماعي

عودة الأبطال في أبرز مباريات الثلاثاء

تقرير: الأهلي يواجه الهلال في مهرجان اعتزال طارق التائب

الزمالك يفقد علاء ضد الشرقية

5 أرقام من اكتساح الأهلي للجونة

فيديو - صلاح يتهكم على لوفرين بسبب بيتزا

يوفنتوس ساري

نرشح لكم

أخر الأخبار

بطاقة التأهل.. الفوز سبيل قطبي مدريد وصراع في المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 6 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح ضمن 10 لاعبين من ليفربول مرشحين لتشكيل يويفا لعام 2019 17 دقيقة | المحترفون
تقرير - يوفنتوس يرغب في منافسة ريال مدريد على ضم إريكسن 21 دقيقة | أوروبا
عبد الحفيظ: أغلقنا صفحة الجونة تماما.. نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النجم 33 دقيقة | إفريقيا
الأهلي يغادر إلى تونس بـ 22 لاعبا.. مران أول استعدادا للنجم مساء الثلاثاء 43 دقيقة | إفريقيا
نادي سويدي؟ إبراهيموفيتش يُزيد الغموض حول مستقبله 46 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 3 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 4 مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط"

قد ينال إعجابك