ليلة_الأبطال - ساري: تمسكي بأسلوبي جعلهم يقولون إنني في حركة طالبان

سخر ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس من منتقديه، مشيرا إلى أن الحديث السلبي عنه وفريقه لن يتوقف حتى لو واصل انتصاراته المحلية والقارية.

وقال الإيطالي في مؤتمر صحفي:"صنفوني ضمن طالبان لتمسكي بأسلوبي، لم يعد ذلك كافيا الآن لأنني أتأقلم مع الخصائص المختلفة للاعبين. إذا سمعت أو قرأت ما يكتب عن يوفنتوس، لأصابني الجنون. فقط أواصل عملي".

واستمر المدرب الأسبق لنابولي وتشيلسي "أود رؤية الاستمرارية في فريقي مع تقديم أداء معين، لكن يجب الأخذ في الاعتبار اختلاف خصائص اللاعبين. سنتطور، لا يمكنك التمسك بأسلوبك طالما أن ذلك لا يلائم اللاعبين".

وأتم بطل الموسم الماضي من الدوري الأوروبي مع تشيلسي "يجب تطبيق أفكار معينة، ولدينا فرصة كبيرة لنتطور. الآن، نطلق فقط ومضات لما نشعر أن بمقدورنا تحقيقه، ونأمل أن نستمر على ذلك".

ويتعرض ساري لانتقادات لأنه لم يعد يقدم أداء ممتعا مثلما كان يفعل في نابولي حين أطلق النقاد على أسلوبه "Sarriball" إعجابا بفريقه.

ويستضيف يوفنتوس فريق أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وضمن فريق السيدة العجوز التأهل للدور ثمن النهائي والفوز على روخيبلانكوس أو التعادل بنتيجة أقل من 2-2 يضمن له صدارة المجموعة.

ويتصدر يوفنتوس، بطل الدوري في آخر 8 مواسم، ترتيب الدوري بفارق نقطة عن إنتر ميلان الوصيف ويوم الأحد يستضيف ساسولو.

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