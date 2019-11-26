صاحب هدف إنبي المبكر: لعبت أمام الزمالك بإصابة استلزمت 12 غرزة

قال محمد بسيوني لاعب إنبي وصاحب الهدف الأول في مرمى الزمالك، إنه شارك في المباراة، وهو يعاني من إصابة حديثة.

وأوضح بسيوني "تعرضت للإصابة في المران قبل يومين من مواجهة الزمالك، استلزمت 12 غرزة".

واستدرك عبر إذاعة الشباب والرياضة "إلا أن حلمي طولان أصر على إشراكي، ووثق بي، وقال لي ستكون من نجوم المباراة".

وسجل بسيوني هدفا مبكرا في شباك الزمالك بعد مرور 22 ثانية ساهم في فوز الفريق البترولي بنتيجة 2-1.

وأشار لاعب إنبي "هذا الفوز يمنحنا دفعة قوية في الفترة القادمة، حيث تنتظرنا مباراة صعبة ضد الجونة".

وواصل محمد بسيوني "كما كان مهما الخروج من الموقف الصعب الذي يمر به إنبي، تعبنا كثيرا خلال فترة التوقف، والناتج كان في مباراة كبيرة ضد الزمالك".

وأتم تصريحاته "التوقف كان مهما وتعاهدنا مع الجهاز الفني ومجلس الإدارة على تحسين مركز الفريق في جدول الترتيب".

انتصار هو الأول للفريق البترولي منذ بداية الموسم، وخسارة هي الأولى لكتيبة ميتشو في الدوري هذا الموسم.

رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.











































































































































































































































































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