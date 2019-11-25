تريزيجيه والمحمدي يشاهدان فوز أستون فيلا ضد نيوكاسل من على مقاعد البدلاء

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 23:52

كتب : FilGoal

أحمد المحمدي - تريزيجيه

شاهد الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي فوز فريقهما أستون فيلا على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون مقابل يوم الإثنين.

وحل نيوكاسل ضيفا على أستون فيلا في ختام الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، في مباراة كانت من جانب واحد وهو جانب أصحاب الأرض.

وبدأ الثنائي المصري المباراة على مقاعد البدلاء وظل فيها حتى نهاية اللقاء.

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يذكر أن تريزيجيه سجل هدفين في المباراتين الأخيرتين ضد ليفربول وولفرهامبتون.

وسجل كونور هوريان وأنور الغازي ثنائية أستون فيلا في الدقيقتين 32 و36.

يذكر أن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا أجرى تغييره الوحيد في المباراة بالدقيقة 92.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ15.

فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 15 نقطة في المركز 14.

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