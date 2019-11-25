فسر محمد شريف جناح فريق إنبي سر احتفال "النسر" بعد هدفه القاتل في مرمى الزمالك.

إنبي انتصر على الزمالك بهدفين مقابل هدف بفضل هدف قاتل من محمد شريف في الجولة السادسة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هدف جاء معه احتفال "النسر" من محمد شريف، ليفسر ذلك لـ FilGoal.com قائلا: "احتفالي لأنني أحد أبناء النادي الأهلي".

وأضاف "فوز إنبي على الزمالك جاء بروح "الفانلة الحمراء" من كافة الجوانب".

وتابع "أتمنى مواصلة التألق مع إنبي من أجل مساعدة فريقي أولا، ثم العودة من جديد والمشاركة مع الأهلي بعد نهاية إعارتي".

قصة هدف محمد شريف القاتل في مرمى الزمالك ⚽💥 📸 عدسة: مصطفى عميرة #في_الدوري pic.twitter.com/Y44Bf0pUnB — FilGoal (@FilGoal) November 25, 2019

وعن الانتصار على حساب الزمالك، قال شريف "كنا في حاجة ماسة لتحقيق هذا الانتصار الذي جاء على فريق كبير بحجم الزمالك".

وأشار "الفوز على الزمالك منحنا قبلة الحياة والعودة من جديد للمسار الصحيح. نتمنى أن يكون هذا الفوز انطلاقه لنا لنعود لمركزنا الطبيعي".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما نجح زملائي في قطع الكرة من لاعبي الزمالك، تحركت فورا للتواجد في مكان يُسهل علينا تنفيذ هجمة مرتدة سريعة، وكان ذلك جزءا من خداعي الأول لـ الونش ومحمود علاء".

وأوضح "الجزء الثاني من الخداع كان في عدم الوقوف في مصيدة التسلل، ولذلك لم انطلق وظهري للملعب، وتعمدت استلام الكرة بالتحرك بالجنب وليس للأمام مباشرة، وهذا سمح لي برؤية موقف دفاع الزمالك".

وأردف "ترددت قليلا قبل التسديد وفكرت في مراوغة عواد ولكن في النهاية سددت في زاوية صعبة على القدم التي لن يقدر عواد على استخدامها في التصدي للكرة".











































































































































































































































































الفريق البترولي تقدم أولا في الثانية 22 عن طريق محمد بسيوني بعد كرة عائدة من العارضة، قبل أن يتعادل الزمالك في الدقيقة 41 من علامة الجزاء.

وعندما اقترب اللقاء من لحظاته الأخيرة انطلق محمد شريف وسدد في شباك محمد عواد وكتب الانتصار الأول لكتيبة حلمي طولان.

رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.

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