أسامة جلال: الفوز على الزمالك يعطينا دفعة قوية.. ولدي عروض للاحتراف

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 23:37

كتب : FilGoal

أسامة جلال - إنبي

يرى أسامة جلال مدافع إنبي أن الفوز على الزمالك يمنح فريقه دفعة قوية في مسابقة الدوري المصري، وذلك بعد البداية المتعثرة للفريق البترولي.

وفاز إنبي على الزمالك 2-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري، ليحقق الفريق البترولي أول انتصار له هذا الموسم، كما تلقى الأبيض أول هزيمة له.

وقال جلال لقناة تايم سبورتس: "كنا نمر بفترة تراجع مستوى ونتائج وتغيير في الجهاز الفني".

أخبار متعلقة

مدرب الأهلي: مواجهة النجم في رادس ميزة لنا مرتضى: ثنائي الزمالك متمرد.. والحكم سبب هزيمتنا ضد إنبي "الذي سيهبط" محمد شريف: توقف الدوري ساعدنا في الفوز على الزمالك

وأضاف "حققنا أول 3 نقاط لنا في الدوري أمام الزمالك، وهذا يمنحنا دفعة قوية في باقي المباريات".

مدافع منتخب مصر الأولمبي أكمل "ضغطنا بقوة في دقائق المباراة الأولى وسجلنا هدفا، وبعد ذلك أغلقنا المساحات واعتمدنا بشكل كبير على الهجمات المرتدة بسبب اندفاع الزمالك للهجوم ونجحنا في تسجيل هدف الفوز".

وعن عروض الاحتراف قال "بالفعل أمتلك العديد من عروض الاحتراف وأيضا من أندية مصرية".

وأتم تصريحاته "بالتأكيد كل لاعب يحلم بالاحتراف، ولن أرحل إلا بموافقة إنبي وبالطريقة التي يحددها النادي".

اقرأ أيضا:

هزيمة أولى أمام انتصار أول.. "نسر" إنبي القاتل ينقض على الزمالك

طولان: أنا رجل محترف وفزت على الأهلي 4 من قبل.. أعشق الزمالك غصبا عن التخين

مهرجان من الأهلي في الجونة

فايلر يعادل رقم جوزيه بعد رباعية الأهلي في الجونة

رقم تاريخي لهجوم الأهلي مع فايلر في الدوري لم يتحقق منذ 44 عاما

أسامة جلال الدوري المصري الزمالك إنبي

نرشح لكم

أخر الأخبار

#ليلة_الأبطال - توخيل عن إعجاب زيدن بـ مبابي: تشتاق أكثر لما لا تستطيع امتلاكه 11 دقيقة | أوروبا
#ليلة_الأبطال - ساري: تمسكي بأسلوبي جعلهم يقولون إنني في حركة طالبان 32 دقيقة | أوروبا
سلة - بالفيديو.. الزمالك يطلب إعادة مباراته ضد الاتحاد.. وسيد البلد يرد ساعة | رياضات أخرى
وكيل النني: التعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر ما يحزنه 9 ساعة | المحترفون
صاحب هدف إنبي المبكر: لعبت أمام الزمالك بإصابة استلزمت 12 غرزة 9 ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26-11-2019 والقنوات الناقلة.. قمم نارية بالجملة 9 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حسين فيصل - رُفض في اختبارات الزمالك.. و"قادر على منافسة رمضان صبحي" 2 مؤتمر شوقي غريب: حالة واحدة تجعلني أضم لاعبين فوق السن للأولمبياد 3 جروس لـ في الجول: هذا ما قلته لـ فايلر قبل توليه مسؤولية الأهلي 4 مدرب جنوب إفريقيا: هذه أسباب ابتسامتي أثناء اقتحام المؤتمر الصحفي للقاء مصر

قد ينال إعجابك