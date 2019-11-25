خاص حارس إنبي لـ في الجول: لم نتوقع الفوز على الزمالك.. وأحلم بالذهاب إلى طوكيو

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 23:14

كتب : أحمد شاكر

إنبي - الزمالك

أرجع محمود جاد حارس مرمى إنبي فوز فريقه على الزمالك بسبب الاستعداد الجيد لمواجهة الأبيض خلال فترة توقف الدوري.

محمود جاد

النادي : إنبـي

إنبـي

وفاز إنبي على الزمالك 2-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري، ليحقق الفريق البترولي أول انتصار له هذا الموسم، كما تلقى الأبيض أول هزيمة له.

وقال جاد لـFilGoal.com: "استفدنا كثيرا من فترة توقف الدوري ولعبنا العديد من المباريات الودية استعدادا لمواجهة الزمالك".

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وأضاف "لم نتوقع الفوز على الزمالك ولكننا لعبنا المباراة للخروج بنتيجة إيجابية تساعد الفريق في الفترة المقبلة".

وأكمل "أتدرب جيدا لذلك أظهر بمستوى طيب، وإنبي يمتلك مجموعة مميزة من مدربي حراس المرمى".

وعن أخطر لاعب من الزمالك في المباراة رد قائلا: "بالتأكيد كان مصطفى محمد وكلما لمس الكرة كان يصنع خطورة".

وأتم تصريحاته "أتمنى الانضمام مرة أخرى للمنتخب الأولمبي بعدما استدعاني الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتجمع واحد فقط، ولن أفقد الأمل في الذهاب معهم إلى أولمبياد طوكيو 2020".

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