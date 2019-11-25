حازم إمام: أداء الزمالك لا يتطور

يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق أن أداء الفريق الأبيض لا يتطور في المرحلة السابقة وذلك بعد الخسارة أمام إنبي.

وخسر الزمالك لأول مرة في الدوري هذا الموسم أمام إنبي 2-1 في الجولة السادسة من المسابقة.

وقال حازم عقب المباراة في قناة أون سبورت: "لا أرى أن مستوى الزمالك يتطور وهذه هي أزمة الفريق الأساسية".

وأضاف "قد تخسر مباراة ولكن تقدم بها مستوى مميز ويقابلك سوء حظ".

وأكمل "لكن أداء الزمالك لا يقول ذلك في هذه الفترة والجماهير تحكم على الفريق من مستواه في المباريات".

وأتم حازم تصريحاته "الزمالك كان يستطيع التعادل حتى وهو يقدم هذا المستوى السيئ ولكن لم يفعل ما يؤهله للخروج فائزا من المباراة".

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