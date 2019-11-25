محمد شريف: توقف الدوري ساعدنا في الفوز على الزمالك

أرجع محمد شريف مهاجم إنبي فوز فريقه على الزمالك بسبب الاستعداد الجيد لهذه المباراة لفترة وصلت إلى شهر.

وفاز إنبي على الزمالك 2-1 في الجولة السادسة من الدوري المصري، ليحقق الفريق البترولي أول انتصار له هذا الموسم، كما تلقى الأبيض أول هزيمة له.

وقال محمد شريف عقب المباراة لقناة تايم سبورتس: "خلال فترة التوقف التي كانت أكثر من شهر استعد الفريق بشكل جيد لهذه المواجهة".

وأضاف "مع قدوم حلمي طولان مدربا للفريق تطور أداء اللاعبين واستطعنا خلال فترة التوقف الاستعداد جيدا لعودة الدوري".

وأتم تصريحاته "إنبي كان يحتاج لهذا الفوز بعد تراجع نتائج الفريق في بداية الدوري، والتغلب على فريق كبير بحجم الزمالك يمنحنا دفعة قوية في المباريات المقبلة".

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