مدرب الأهلي: حصدنا ثمار التوقف.. رباعية الجونة تحسب لفايلر

أشاد سامي قمصان مدرب الأهلي باللاعبين والمدير الفني بعد الفوز على الجونة 4-0 مساء الاثنين في بطولة الدوري.

وصرح قمصان عبر قناة ناديه "الفصل بين مباراتي الجونة والنجم الساحلي مهم جدا، والأهم بعد فترة التوقف التي كانت صعبة علينا بعد الوصول لمرحلة فنية وبدنية جيدة، هو العودة بهذه الحالة، وهو ما يحسب لريني فايلر والجهاز الفني".

وأضاف "المعسكر الخارجي في الإمارات كان له فائدة كبيرة للاعبين، حققنا مكاسب عديدة أمام الجونة، وأتمنى الاستمرارية".

وأشار سامي قمصان "التوفيق يحالف من يجتهد ويتعب، عملنا جيدا طوال الفترة الماضية، وفايلر نبه على اللاعبين بأن البدايات مهمة جدا".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته "حققنا ثلاث نقاط ثمينة في مباراة صعبة خارج ملعبنا، وظهرنا بحالة فنية جيدة جدا وحصدنا ثمار التوقف".















































































الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 12 محققا العلامة الكاملة حتى الآن بعد خوض 4 مباريات ويتصدر الفريق ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة 4 في المركز الـ13.

وحقق فايلر رقما مميزا بالفوز في أول 7 مباريات له مع الأهلي في مختلف المسابقات ليعادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه مع المارد الأحمر في ولايته الثانية عام 2004.

الفوز على الجونة برباعية هو الثاني للأهلي هذا الموسم بعدما كرر النتيجة ذاتها أمام الإنتاج الحربي، وفاز أيضا على أسوان بخماسية.

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