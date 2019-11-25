كرة سلة - اشتعال منافسات المربع الذهبي بدوري المرتبط.. حظوظ متساوية للجميع

اشتعلت منافسات المربع الذهبي لدوري المرتبط لرجال السلة بعد نهاية مباريات الذهاب وباتت الحظوظ متساوية بين الأربعة فرق.

الجزيرة × الأهلي

نجح فريق مرتبط الأهلي تحت 18 سنة في تحقيق الفوز على الجزيرة 60 - 58 بعد اللجوء إلى وقت إضافي.

أما في منافسات الرجال فنجح فريق الجزيرة في تحويل تأخره إلى فوز مثير 94 - 81 بعد اللجوء للأشواط الإضافية.

وبذلك رفع الجزيرة رصيده إلى 4 نقاط بينما الأهلي 3 نقاط قبل إقامة مباراتي الإياب.

*الفريق الفائز في المرتبط يحصل على نقطتين، ومنافسات الرجال يحصل على 3 نقاط، بينما المهزوم نقطة في المرحلتين*

وتقام غدا الثلاثاء مباراتي الإياب على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، مواجهة المرتبط تقام الثانية ظهرا والكبار في الساعة السادسة.

الاتحاد × الزمالك

نجح مرتبط الزمالك تحت 18 عاما في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 64 - 62 بعد اللجوء لوقت إضافي.

وفي قمة إثارة مباراة الرجال نجح الاتحاد السكندري في تحويل تأخره إلى فوز على الزمالك 94 - 91.

وبذلك رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 4 نقاط بينما الزمالك 3 نقاط وتقام مباراتي الإياب غدا الثلاثاء.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام الزمالك الساعة 4 عصرا على صالة القناة بالإسماعيلية ويليها مباراة الرجال الساعة 6 مساء.

*في حالة التعادل في عدد نقاط الفوز والهزيمة لمباريات الذهاب والإياب في مباريات المرتبط والرجال يؤخذ بمباريات الرجال فقط (المواجهات المباشرة) وإذا استمر التعادل مرة أخرى يؤخذ بنظام الترتيب لمباريات المرتبط والرجال*

*في حالة التعادل في المباراة النهائية تقام مباراة فاصلة لفرق الرجال فقط يوم الأربعاء 4 ديسمبر على ملعب القناة بالإسماعيلية*

ومن المقرر أن تقام مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع يومي 1 ديسمبر و 3 من الشهر نفسه.

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