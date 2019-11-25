مهاجم إنبي: كلمات حلمي طولان قبل المباراة السبب في إسقاط الزمالك

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 21:54

كتب : FilGoal

محمد بسيوني - إنبي - الزمالك

أوضح محمد بسيوني مهاجم إنبي أن الكلمات التحفيزية من حلمي طولان المدير الفني للفريق قبل انطلاق مباراة الزمالك كانت السبب في الفوز.

أنطلق محمد شريف جناح إنبي مستغلا هجمة مرتدة حولها في شباك الزمالك، ليكتب انتصار إنبي القاتل على الفارس الأبيض، فالفريق البترولي فاز بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري المصري.

وقال بسيوني في تصريحات لقناة تايم سبورتس عقب اللقاء: "قبل المباراة لم يكن ترتيب إنبي في جدول الدوري المصري يليق بمكانة النادي".

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ودخل إنبي اللقاء وهو في المركز الأخير بجدول الدوري المصري، لكن بسيوني سجل أول أهداف اللقاء في الثانية 23.

وأضاف "الفوز على الزمالك كان ضروريا للغاية للفريق".

وأردف "حلمي طولان طالبنا قبل المباراة بالثقة في أنفسنا وشدد على قدرتنا في إخراج إنبي من كبوته".

وأتم "أشكر الجهاز الفني وإدارة النادي على توفير كل طلبات اللاعبين في الفترة الأخيرة حتى حققنا هذا الفوز المستحق".

انتصار هو الأول للفريق البترولي منذ بداية الموسم، وخسارة هي الأولى لكتيبة ميتشو في الدوري هذا الموسم.

رصيد الزمالك توقف عند النقطة العاشرة في المركز الرابع، بينما ارتقى إنبي للمركز الـ 15 بعد وصوله للنقطة الرابعة.

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