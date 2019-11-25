أول هاتريك في تاريخه بالدوري.. وليد سليمان يسجل الثالث في الجونة

واصل وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي تألقه مع فريقه أمام الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة بالدوري المصري وسجل هدفه الثالث في شباك الجونة.

وليد سليمان النادي : الأهلي الأهلي

وبذلك سجل وليد سليمان "الهاتريك" الأول في تاريخه في الدوري المصري، كما رفع رصيده إلى 4 أهداف في الدوري من أربع مباريات.

وسجل سليمان الهدف الثالث في شباك الجونة في الدقيقة 49 بالشوط الثاني برأسية بعدما استقبل الكرة من تمريرة عمرو السولية التي ارتطمت بلؤي وائل داخل منطقة الجزاء.

افتتح وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي أهداف مباراة فريقه أمام الجونة في الدقيقة العاشرة بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، وهو ما يحدث لأول مرة هذا الموسم للنادي الأحمر.

ونجح وليد سليمان في استغلال مهارة التسديد من خارج منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية غالطت محمود الغرباوي وسكنت الشباك.

وأضاف وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 42 بعد استلام عرضية حسين الشحات من الجانب الأيمن والتسديد مباشرة في شباك الغرباوي.

ورفع وليد سليمان رصيده إلى 4 أهداف ليصبح ثاني هدافي الدوري بفارق هدف عن عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، وهداف الأهلي بفارق هدف عن رمضان صبحي.

وسجل الأهلي بذلك 13 هدفا في الدوري هذا الموسم في أربع مباريات خاضهم الفريق.

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