روبرتسون: إصابة صلاح كانت تزعجه كثيرا وهو الآن بحالة جيدة

يتمنى أندي روبرتسون التعافي بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، بعد أن هاجمته الآلام مجدداً في مباراة كريستال بالاس، شدد على أن زميله المصري محمد صلاح تعافى من إصابته.

وشارك روبرتسون أمام بالاس بعد تعافيه من الإصابة بالمباراة التي فاز بها ليفربول 2-1 ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "الأمر ما زال مؤلم، والإصابة في حاجة لمزيد من الوقت من أجل التحسن. بمرور الوقت أتمنى أن أكون أفضل. لا أريد تفويت مباراة، لكن من الأفضل تفويت مباراة من أجل خوض ست. في بعض الأحيان تحتاج إلى أن تكون ذكياً بعض الشيء".

وأضاف "محمد صلاح يعاني أيضاً من إصابة في الكاحل تزعجه كثيراً. أنا وهو نعاني من نفس الأمر، والمدرب قرر إراحته وهو الآن بحالة جيدة، وأتمنى أن يكون لائقاً في أقرب وقت".

كان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قد أوضح جاهزية صلاح للمشاركة في مباراة نابولي بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وصرّح كلوب بعد مباراة كريستال بالاس يوم السبت: "صلاح بخير".

وأضاف في حديثه خلال المؤتمر الصحفي: "لكنه لم يستطع التدرب لـ 9 أيام، انضم أولا لمعسكر منتخب مصر، وبعدها ذهب إلى منزله وتدرب بنسبة 60% إلى 70% أول أمس".

وأكمل "يوم الجمعة كان تدريبه الكامل بنسبة 100% الأول، وعندها توجب علينا اتخاذ القرار بشأن البدء به أو لا".

وأوضح "قررنا إبقائه على مقاعد البدلاء، وأردنا إقحامه في الدقائق الأخيرة كما لاحظتهم، ولكن عندها سجلنا هدفا".

وأتم: "استطعنا إراحته أمام بالاس وهذا أمر جيد، وسيعود في مباراة الأربعاء".

ويلتقي ليفربول مع نابولي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

اختر تشكيل ليفربول المثالي

وغاب صلاح عن مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 أمام كينيا، وجزر القُمر بالتوقف الدولي الماضي.

وعانى صلاح من آلام في الكاحل بالفترة الماضية، وترجع مشاركته الأخيرة مع ليفربول إلى مواجهة مانشستر سيتي مباشرةً قبل التوقف الدولي.

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