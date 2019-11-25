ممر شرفي من الجونة والأهلي لتكريم لاعبي المنتخب الأولمبي

الإثنين، 25 نوفمبر 2019 - 17:13

كتب : FilGoal

ممر شرفي من الجونة والأهلي للاعبي المنتخب الأولمبي

حرص لاعبي الجونة والأهلي على تكريم لاعبي المنتخب الأولمبي قبل انطلاق مواجهة الفريقين في الدوري المصري.

الجونة يواجه الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري المصري، في لقاء هو الأول للفريقين بعد استئناف مسابقة الدوري بعد نهاية بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

لاعبو الجونة والأهلي اصطفوا في مرر شرفي وصفقوا للمجموعة التي شاركت مع المنتخب الأولمبي.

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وشارك من الجونة كل من أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وعمر رضوان في بطولة كأس الأمم المؤهلة لـ طوكيو 2020، بينما قاد رمضان صبحي المنتخب.

الكل وقف وصفق لحظة دخول خماسي المنتخب الأولمبي، لتحيتهم وتهنئتهم على اللقب والوصول للأولمبياد.

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