كلوب يتحدث عن شعوره بعد هدف كومباني ضد ليستر وجوارديولا يرد

تبادل يورجن كلوب مدرب ليفربول وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحديث خلال حفل اتحاد كتاب كرة القدم يوم الأحد بعد تكريم الثنائي خلال الحفل.

كلوب بدأ يتحدث بطريقة مرحة مع نظيره الإسباني فاختار أكثر لحظة حاسمة خلال الموسم الماضي حينما سجل فينسنت كومباني لاعب سيتي السابق هدف الفوز ضد ليستر سيتي من تسديدة صاروخية.

قال كلوب ضاحكا: "منذ ثانية أخبرت بيب ما فعلته حينما سجل فينسنت كومباني الهدف ضد ليستر سيتي".

وواصل "اليوم التالي كنا سنواجه برشلونة، لذا فاليوم كان ممتلئا بالتدريبات والتحضيرات للمباراة".

وأكمل "عدت للمنزل وعرضت علي زوجتي أن نشاهد المباراة، ثم قلت لها لست واثقا".

وتابع "خلال تلك المباراة لحظة بلحظة بدأ الأمل يتسلل إلي، ورأيت ليستر يصابون بالتعب وكنت غاضبا للغاية منهم".

خلال مواجهة ليستر سيتي في ملعب الاتحاد في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي في شهر مايو الماضي، استمر التعادل السلبي بين ليستر سيتي ومانشستر سيتي قبل أن يطلق كومباني قذيفة من مسافة بعيدة لتسكن الشباك في الدقيقة 70 من عمر اللقاء لينتصر سيتي ثم يفوز المباراة التي تلتها ضد برايتون ويتوج بطلا للدوري الإنجليزي على حساب ليفربول.

هنا التقط جوارديولا طرف الحديث ليقول: "يورجن لا يعلم ما شعر به حينما سجل كومباني الهدف".

وواصل ضاحكا: "أما ما شعرت به حينما سجل كومباني الهدف في اللحظة الأخيرة، كنت أشعر به كل أسبوع في اللحظة الأخيرة كل مرة".

وأكمل "كل مرة أقول هذه المرة، سيحدث الأمر هذه المرة ونسقط لكنه لا يحدث".

وأتم "أن أواجه يورجن كلوب؟ حسنا أنا أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وأنا واثق أنه سيرغب في الفوز بالدوري الإنجليزي، لذا هل يمكننا أن نتبادل الجوائز؟".

Jürgen Klopp and Pep Guardiola joke about trophy success: 'Maybe we can swap?' – video https://t.co/VyrQAvbtTM pic.twitter.com/IP8mIFKc0D — Guardian sport (@guardian_sport) November 25, 2019

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